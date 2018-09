Polizeidirektion Ludwigshafen / Verkehrsunfallflucht, Zeugen ...

Verkehrsunfallflucht, Zeugen gesucht

Dudenhofen - 26.09.2018, 15.40 - 16.00 Uhr Zu einer Verkehrsunfallflucht kam es auf dem Parkplatz des REWE - Marktes in der Speyerer Straße in Dudenhofen. Vermutlich beim Rückwärtsausparken aus einer Parkbox touchierte der Unfallverursacher einen gegenüber parkenden PKW Mercedes Benz B 180 am Heck. Aufgrund des Schadensbildes, der Mercedes ist lediglich oberhalb des Kennzeichens beschädigt und nicht an der vorstehenden Stoßstange, wird derzeit davon ausgegangen, dass der Schaden möglicherweise durch überstehende Ladung des flüchtigen Fahrzeugs verursacht wurde. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, möchten sich bitte mit der Polizei in Speyer in Verbindung setzen. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter Tel.-Nr. 06232-1370 oder per Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.

OTS: Polizeidirektion Ludwigshafen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/117688 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_117688.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen

Polizeiinspektion Speyer Telefon: 06232-137-251 (oder -0) E-Mail: pispeyer@polizei.rlp.de www.polizei.rlp.de/pd.ludwigshafen

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der Quelle zur Veröffentlichung frei.