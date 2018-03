Polizeidirektion Ludwigshafen / - Versuchte ...

(Frankenthal) - Versuchte Einbrüche in Frankenthaler Innenstadt

Frankenthal (Pfalz) - In der Nacht von Gründonnerstag auf Karfreitag kommt es in der Innenstadt von Frankenthal zu zwei versuchten Einbrüchen. Sowohl bei einem Optikergeschäft in der Bahnhofstraße als auch bei einem Juwelier in der Speyerer Straße versuchten bislang unbekannte Täter die Schaufensterscheibe einzuschlagen um an die ausgelegte Ware zu gelangen. Den Tätern gelang es nicht ihr Vorhaben zu verwirklichen, sodass sie letztlich ohne Beute flüchteten. Der entstandene Sachschaden an den beiden beschädigten Schaufenstern beläuft sich auf ca. 5.000EUR. Die Polizei sucht dringend Zeugen, die Hinweise auf die möglichen Täter geben können oder in der Nacht auffällige Beobachtungen in der Nähe der Tatorte gemacht haben.

Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Frankenthal unter der Rufnummer 06233/313-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

