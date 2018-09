Polizeidirektion Ludwigshafen / Versuchte Körperverletzung ...

Versuchte Körperverletzung durch Böllerwurf

Frankenthal - Nicht ganz ungefährlich war ein Böllerwurf am 22.09.2018, gegen 18:30 Uhr, in der Lucas-Cranach-Straße 2 in Frankenthal. Die beiden 57- und 54-Jährigen Hundebesitzerinnen befanden sich mit ihren vierbeinigen Begleitern auf einer Grünfläche neben dem Skatepark, als ein handelsüblicher Chinaböller, wohl aus Ärger über die anwesenden Hunde, von einem Balkon geworfen wurde und neben ihnen detonierte. Durch anwesende Kinder konnte der 44-Jährige Tatverdächtige auf seinem Balkon erkannt und später durch die Polizei ermittelt werden. Verletzt wurde durch den Böllerwurf glücklicherweise niemand. Der 44-Jährigen muss nun mit einer Strafanzeige wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung rechnen.

