Polizeidirektion Ludwigshafen / - Versuchter ...

(Frankenthal) - Versuchter Enkeltrick

Frankenthal - Am 21.03.2018, gegen 12:00 Uhr, kommt es zu einem versuchten Enkeltrick. Ein bislang unbekannter Täter ruft bei einem 95-jährigen Frankethaler an und gibt sich als dessen Enkel aus. Auf Nachfrage des Seniors, da sich die Stimme des Anrufers komisch anhört, gibt dieser als Begründung an, dass er erkältet sei. Im weiteren Gesprächsverlauf bittet der angebliche Enkel um mehrerer tausend Euro, da er etwas ersteigern will und hierfür umgehend Bargeld benötige. Der Betrüger gibt an, dass er seinem "Großvater" ein Taxi schicken wird, welches ihn zur Bank fährt um das Geld zu holen. Da ein Kontaktversuch seitens des Seniors mit seinem wahren Enkel scheitert, lässt er sich schließlich mit dem vom Täter geschickten Taxi zur Bank fahren um dort das Geld abzuheben. Glücklicherweise wird aufgrund der aufmerksamen Bankangestellten vor Auszahlung des Betrags erneut versucht Kontakt mit dem Enkel herzustellen, was zum Auffliegen des Betrugs führt. Zu einer weiteren Kontaktaufnahme durch den falschen Enkels kam es bislang nicht.

Immer wieder täuschen Betrüger eine vermeintliche Familienangehörigkeit und meist eine damit verbundene finanzielle Notlage vor. So erschleichen sie sich das Vertrauen der ahnungslosen Angerufenen und nutzen deren Gutgläubigkeit und Hilfsbereitschaft gnadenlos aus.

Lassen Sie sich nicht täuschen und seien Sie misstrauisch. Wenn Ihnen ein Anruf seltsam erscheint rufen Sie uns an. Wir sind unter der 110 oder der 06233/313-0 für Sie da.

Hinweise wie Sie sich vor Betrügern schützen können unter www.polizei-beratung.de

Wir wollen, dass Sie sicher Leben - Ihre Polizei Frankenthal.

