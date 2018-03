Polizeidirektion Ludwigshafen / - Versuchter ...

(Frankenthal) - Versuchter Einbruch in Kleingartenanlage

Frankenthal - Im Zeitraum vom 24.03.2018, 16:00 Uhr bis 29.03.2018, 15:00 Uhr versuchen bisher unbekannte Täter in ein Gartenhaus im Ormsheimer Hof in Frankenthal einzudringen. Dabei wird das Seitenfenster eingeschlagen. Ein Einsteigen in das Gartenhaus ist dennoch nicht möglich. Gegenstände werden nicht entwendet. Der Schaden beläuft sich auf ca. 300EUR.

Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Frankenthal unter der Rufnummer 06233/313-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

