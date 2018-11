Polizeidirektion Ludwigshafen / Versuchter Enkeltrickbetrug

Versuchter Enkeltrickbetrug

Bobenheim-Roxheim (Rhein-Pfalz-Kreis) - Bislang unbekannter Täter scheitert am Freitagmittag, 23.11.2018, bei dem Versuch sich telefonisch bei einer 84-Jährigen aus Bobenheim-Roxheim als deren Enkel auszugeben. Während der Anrufer vorgibt in Geldnot zu sein, erkennt die aufmerksame Rentnerin an der Stimme, dass es sich bei dem Anrufer nicht um ihren Enkel handelt und beendet besonnen das Telefonat. Auch ein erneuter Versuch seitens des Anrufers wird durch die 84-Jährige gekonnt abgewiesen.

Immer wieder täuschen Betrüger eine vermeintliche Familienangehörigkeit und meist eine damit verbundene finanzielle Notlage vor. So erschleichen sie sich das Vertrauen der ahnungslosen Angerufenen und nutzen deren Gutgläubigkeit und Hilfsbereitschaft gnadenlos aus. Lassen Sie sich nicht täuschen und seien Sie misstrauisch. Wenn Ihnen ein Anruf seltsam erscheint rufen Sie uns an. Wir sind unter der 110 oder der 06233 3130 für Sie da.

Wir wollen, dass Sie sicher Leben - Ihre Polizei Frankenthal.

OTS: Polizeidirektion Ludwigshafen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/117688 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_117688.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen Polizeiinspektion Frankenthal (Pfalz) Manuel Dietrich

Telefon: 06233 313-0 E-Mail: pifrankenthal.presse@polizei.rlp.de http://s.rlp.de/POLPDLU

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der Quelle zur Veröffentlichung frei.

- Querverweis: Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/blaulicht/bilder -