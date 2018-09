Polizeidirektion Ludwigshafen / Weiterfahrt untersagt

Weiterfahrt untersagt

Speyer - 26.09.2018, 22.30 Uhr Ein PKW BMW Mini aus dem Rhein-Pfalz-Kreis wurde am Technikmuseum einer Verkehrskontrolle unterzogen. Im Rahmen der Kontrolle stellten die Beamten Atemalkoholgeruch bei der 48-jährigen Fahrerin fest. Ein Atemalkoholtest ergab in der Folge einen Wert von 0,55 Promille, so dass der Frau die Weiterfahrt untersagt wurde und gegen sie ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eröffnet wurde.

