Polizeidirektion Ludwigshafen / Widerstand gegen Polizeibeamte

Widerstand gegen Polizeibeamte

Bobenheim-Roxheim - Zu einem Widerstand gegen zwei Polizeibeamte kommt es am 20.05.2018 gegen 00:48 Uhr im Bereich des Pfalzrings in Bobenheim-Roxheim. Zunächst wird die Fußstreife der Polizei, welche anlässlich des Bürgerfestes dort unterwegs ist auf eine lautstarke verbale Auseinandersetzung aufmerksam, an welcher der spätere Beschuldigte - ein 17-jähriger aus Bobenheim-Roxheim - beteiligt ist. Diesem wird zunächst ein Platzverweis erteilt, welchem er nur zögerlich nachgeht. Kurz darauf wird er in unmittelbarer Nähe erneut angetroffen, worauf er die Beamten massiv beleidigt und sie versucht zu schlagen. Der Jugendliche wird festgenommen, wogegen er vehement Widerstand leistet. Die beiden Polizeibeamten bleiben unverletzt. Ein freiwilliger Atemalkoholtest bei dem Beschuldigten ergibt einen Wert von 1,85 Promille. Auf der Dienststelle wird ihm eine Blutprobe entnommen und er anschließend seinem verständigten Vater übergeben. Entsprechende Strafverfahren wegen Widerstand gegen Polizeibeamte, sowie Körperverletzung werden eingeleitet.

OTS: Polizeidirektion Ludwigshafen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/117688 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_117688.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Frankenthal Thomas Bader, Polizeihauptkommissar Telefon: 06233-313 103 (oder -0) pifrankenthal@polizei.rlp.de www.facebook.com/PolizeiRheinlandPfalz www.twitter.com/Polizei_FT www.polizei.rlp.de

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der Quelle zur Veröffentlichung frei.

- Querverweis: Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/blaulicht/bilder -