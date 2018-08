Polizeidirektion Ludwigshafen / Widerstand gegen Polizeibeamte

Widerstand gegen Polizeibeamte

Waldsee - Am 25.08.2018 um 22:35 Uhr kam es zwischen einem Afghanen, einem Pakistaner und einer weiteren, bislang unbekannten Person in einer Asylunterkunft zu einem Körperverletzungsdelikt aufgrund vorangegangener Streitigkeiten. Kurz nach Sachverhaltsaufnahme rief der Pakistaner auf der Dienststelle an, da er polizeiliche Hilfe benötige. Am Penny in Waldsee konnte der sichtlich alkoholisierte und aufgebrachte Anrufer angetroffen werden, der während des Einsatzes zunehmend aggressiv wurde. Daraufhin wurde ihm ein Platzverweis erteilt. Kurze Zeit später kam es in der Asylunterkunft erneut zu einem Einsatz mit dem Beschuldigten. Er baute sich vor den Polizeibeamten auf und ging aggressiv auf diese zu. Aufgrund des zuvor ausgesprochenen Platzverweises und seiner zunehmenden Aggressivität sollte er in Gewahrsam genommen werden. Dagegen sperrte er sich durch Winden und Anspannen und versuchte, sich loszureißen. Außerdem trat er einem Beamten mit dem Fuß gegen die Schulter. Er konnte sodann auf dem Boden fixiert und auf die Polizeiinspektion verbracht werden, wo er daraufhin die Nacht verbringen durften. Durch den Einsatz wurde ein Polizeibeamter leicht verletzt. Insgesamt waren sieben Polizeibeamte an dem Einsatz beteiligt.

