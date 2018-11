Polizeidirektion Ludwigshafen / Wohnungseinbruch

(Schifferstadt) Wohnungseinbruch

Schifferstadt - Bislang unbekannte Täter versuchten am 06.11.2018, Zeitraum von 07:30 bis 18:50 Uhr, im Großen Garten eine Terrassentür im Erdgeschoß eines Mehrfamilienhauses aufzuhebeln. Da dies nicht gelang, versuchten die Täter in der Folge ein danebenliegendes Fenster aufzuhebeln. Da auch dies misslang, wurde die Fensterscheibe eingeschlagen, das Fenster geöffnet und hierdurch die Wohnung betreten. Entwendet wurde nach ersten Ermittlungen eine Kreditkarte. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei Schifferstadt unter 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

