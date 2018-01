Polizeidirektion Ludwigshafen / Zeugenaufruf bezüglich nicht ...

Zeugenaufruf bezüglich nicht zugelassenem Fahrzeug

Frankenthal - Am 20.01.2018 wurde der Polizeiinspektion Frankenthal ein in der Schmiedgasse, auf Höhe der Hausnummer 60, in Frankenthal abgestellter rotbrauner PKW, Renault Megane gemeldet, an welchem keine amtlichen Kennzeichen angebracht sind. Eine Überprüfung vor Ort ergab, dass das Fahrzeug bereits seit längerem außer Betrieb gesetzt ist. Nach polizeilichen Erkenntnissen war das Fahrzeug zuletzt im Foltzring geparkt.

Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben machen können, wie der PKW vom Foltzring in die Schmiedgasse verbracht wurde.

