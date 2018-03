Polizeidirektion Ludwigshafen / zwei Einbrüche im ...

zwei Einbrüche im südwestlichen Stadtgebiet

Frankenthal - Am Freitag den 16.03.2017 schlagen unbekannte Täter in der Philipp-Rauch-Str. sowie in der Flomersheimerstr. zu und brechen in zwei Wohnhäuser ein. Durch einschlagen der Terrassentür verschafften sich unbekannte Täter, in der Zeit von 11:15 Uhr bis 20:45 Uhr Zugang zu einer Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses in der Flomersheimestraße und entwendeten Bargeld und Schmuck in noch nicht bekannter Höhe. In der Zeit von 17:30 Uhr bis 21:20 Uhr kam es in unmittelbarer Nachbarschaft zu einem weiteren Wohnungseinbruch in der Philip-Rauch-Straße. Hier hebelten die Täter ein im Erdgeschoss befindliches Badezimmerfenster auf und gelangten so in das Einfamilienhaus. Hier wurden ebenfalls Schmuckgegenstände und Bargeld entwendet. Der Wert der entwendeten Gegenstände kann bisher nicht beziffert werden. Der an beiden Wohnhäusern entstandene Schaden wird derzeit auf ca. 2000 EUR beziffert. In Häusern und Wohnungen gibt es meist eine Reihe von Sicherheitslücken. Einbrecher wissen nur zu gut wo sich die entsprechenden Schwachstellen befinden und gehen diese im Fall eines Einbruchs gezielt an. Durch entsprechende Vorkehrungen können Sicherheitslücken geschlossen und der Einbruchschutz erhöht werden.

