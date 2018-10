Polizeidirektion Ludwigshafen / Zwei Unfälle ...

(Schifferstadt) Zwei Unfälle mit verletztem Motorradfahrer

Schifferstadt - Am Donnerstagvormittag gegen 11:45 Uhr ereignete sich an der Einmündung Mannheimer Straße / Breslauer Straße ein Unfall, bei dem ein Motorradfahrer zu Fall kam. Die Fahrerin eines Pkw kam aus der Breslauer Straße und tastete sich in die Einmündung hinein. Der Motorradfahrer, der die Mannheimer Straße befuhr, dachte, der Pkw würde herausziehen und verriss deshalb die Maschine. Er stürzte und verletzte sich leicht. Später wurde er ins Krankenhaus gebracht. Zu einer Berührung zwischen Motorrad und Pkw kam es nicht.

Am späten Nachmittag gegen 17:00 Uhr geschah ein ähnlicher Unfall an der Einmündung der Landesstraßen 524 und 532. Ein Motorradfahrer fuhr von der L 524 kommend an die Einmündung heran und wollte nach links in Richtung Schifferstadt abbiegen. Dabei missachtete er die Vorfahrt des von links kommenden Pkw und es kam zum leichten Zusammenstoß. Der Motorradfahrer verletzte sich leicht, ins Krankenhaus musste er aber nicht gebracht werden.

OTS: Polizeidirektion Ludwigshafen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/117688 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_117688.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Schifferstadt Telefon: 06235-495-209 (oder -0) E-Mail: pischifferstadt@polizei.rlp.de http://s.rlp.de/TN0

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der Quelle zur Veröffentlichung frei.