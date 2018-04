Polizeidirektion Lübeck / HL-Buntekuh Feuer mit Gebäudeschaden ...

HL-Buntekuh Feuer mit Gebäudeschaden in Lübeck Buntekuh

Lübeck - Am Sonntagvormittag (22.04.2018) geriet in Lübeck Buntekuh das Vordach einer Gewerbehalle in Brand. Die genaue Ursache des Feuers steht noch nicht fest. Beamte der Lübecker Kriminalpolizei haben die Ermittlungen wegen des Verdachts der Brandstiftung aufgenommen.

Gegen 10.10 Uhr wurden Polizei und Feuerwehr aufgrund einer starken Rauchentwicklung in der Schwertfegerstraße in Lübeck Buntekuh alarmiert. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte brannte eine Möbelgarnitur unter dem Vordach einer dortigen Gewerbehalle. Im Rahmen der Löscharbeiten griff das Feuer auf das Vordach der Halle über. Durch intensive Löscharbeiten konnte der Brand gelöscht werden. Personen wurden nicht verletzt. Es entstand ein erheblicher Gebäudeschaden. Die genaue Schadenshöhe steht jedoch noch nicht eindeutig fest.

Das Kommissariat 11 der Lübecker Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Nach derzeitigem Sachstand ermitteln die Beamten wegen des Verdachts der Brandstiftung. Vor diesem Hintergrund werden Zeugen gesucht, die am Sonntagvormittag verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Brandortes in der Schwertfegerstraße beobachtet haben. Sachdienliche Hinweise nimmt die Lübecker Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0451/ 131-0 entgegen.

