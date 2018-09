Polizeidirektion Lübeck / HL-Innenstadt : Brand eines ...

HL-Innenstadt : Brand eines Altstadthauses in der Lübecker Innenstadt

Lübeck - Am Sonntagabend (23. September 2018) ist in der Lübecker Innenstadt ein Altstadthaus in Brand geraten. Die Löscharbeiten dauern zur Stunde noch an. Die Brandursache steht noch nicht fest.

Gegen 19.00 Uhr wurden Polizei und Feuerwehr zu einem Feuer in der Lübecker Innenstadt alarmiert. In der Straße Wakenitzmauer war ein typisches Altstadthaus mit mehreren Wohnungen in Brand geraten. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte schlugen bereits Flammen und Rauch aus Fenstern des Gebäudes, mehrere Personen hielten sich noch in den Wohnungen auf. Besonders die Rückseite des viergeschossigen Altstadthauses war stark brandbetroffen. Vor dem Hintergrund "Feuer - mehrere Menschenleben in Gefahr" löste die Berufsfeuerwehr Lübeck das Szenario "MANV" - "Massenanfall von Verletzten" aus. Das viergeschossige Mehrparteienhaus wurde umgehend evakuiert. Insgesamt 15 Personen, darunter auch Kinder, mussten aus dem Gebäude gerettet werden. Unter den Personen befand sich auch eine Frau, die mittels Einsatzes der Drehleiter aus dem vierten Geschoss des Gebäudes gerettet werden konnte. Sie wurde mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht, alle weiteren Geretteten sind nach bisherigem Kenntnisstand unverletzt. Sie werden in einem bereitgestellten Bus betreut.

Zur Stunde dauert die Brandbekämpfung weiter an, das Feuer ist noch nicht gelöscht. Das betroffene Haus und das Nachbargebäude sind unbewohnbar und können nicht betreten werden. Die Löschmaßnahmen gestalten sich aufgrund der dichten und verwinkelten Altstadtbebauung als extrem schwierig. Derzeit versuchen Einsatzkräfte der Feuerwehr ein Übergreifern der Flammen auf Nachbargebäude zu verhindern. Die Löscharbeiten werden vermutlich noch die ganze Nacht andauern.

Zu Beginn des Einsatzes waren zwei Löschzüge der Berufsfeuerwehr Lübeck, verstärkt durch drei freiwillige Feuerwehren aus dem Stadtgebiet Lübeck, neun Rettungswagen, zwei Notärzte und ein leitender Notarzt eingesetzt. Weitere Einsatzkräfte und die umliegenden freiwilligen Feuerwehren wurden alarmiert. In der Summe sind circa 80 Feuerwehrkräfte vor Ort.

Die Polizei hat den Bereich an der Wakenitzmauer und Teile der Kanalstraße großräumig abgesperrt. Anwohner werden gebeten, aufgrund der starken Rauchentwicklung Fenster und Türen geschlossen zu halten.

Beamte der Lübecker Kriminalpolizei sind vor Ort und haben die Ermittlungen aufgenommen. Die Brandursache steht zur Stunde noch nicht fest.

