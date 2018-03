Polizeidirektion Lübeck / HL - Innenstadt / Einsatz aufgrund ...

HL - Innenstadt / Einsatz aufgrund erkrankter Person in der Dr.-Julius-Leber-Straße

Lübeck - Am Donnerstag (15.03.2018) wurde die Polizei aufgrund einer erkrankten Person in die Dr.-Julius-Leber-Straße in der Lübecker Innenstadt gerufen. Bei der Person handelte es sich um einen 28-Jährigen, der sich in einem psychischen Ausnahmezustand befand. Der Mann hatte sich die Lippen zugenäht. Ein Notarzt entfernte ihm die Fäden. Zur weiteren Behandlung wurde der Mann in ein Krankenhaus gebracht.

