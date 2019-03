Polizeidirektion Lübeck / HL-Innenstadt / Veranstaltungslage am ...

HL-Innenstadt / Veranstaltungslage am kommenden Samstag

Lübeck - Am morgigen Samstag (30.03.) kann es aufgrund von Veranstaltungen in der Lübecker Innenstadt zu Verkehrsbehinderungen kommen. In der Zeit von 14:00 Uhr bis 21:00 Uhr findet im Bereich der Lübecker Innenstadt eine Demonstration zum Thema "Newroz 2019: Jin, Azadi - Frauen, Leben, Freiheit" statt. Streckenverlauf: Auftaktkundgebung in der Konrad-Adenauer-Straße, dann Lindenplatz, Holstentorplatz , Holstenstraße. Zwischenkundgebung am Kohlmarkt. Anschließend über Wahmstraße, Königstraße zum Koberg. Dort eine zweite Zwischenkundgebung und anschließend über Breite Straße, Beckergrube. Dort eine dritte Zwischenkundgebung und anschließend über die Fußgängerbrücke zum Busparkplatz in der Willy-Brandt-Allee. Dort folgt eine Abschlusskundgebung. In der Zeit von 15:00 Uhr bis 22:00 Uhr ist eine Kundgebung auf dem Lübecker Marktplatz zum Thema "Solidarisch gegen den Hass - Gegen den Wahlkampfauftakt der AfD" geplant. In der Zeit von 18:45 Uhr bis 19:30 Uhr findet eine Dämmerungsparade mit dem Thema "Mukke ROCKT" statt. Diese Parade mit Schalmeien- und Guggenmusik beginnt Hinter der Burg und führt über Große Burgstraße, Koberg, Breite Straße, Mengstraße, Schüsselbuden, Holstenstraße, Holstentorplatz, Willy-Brandt-Allee zum Busparkplatz bei der MUK. Es ist mit Verkehrsbehinderungen zu rechnen.

