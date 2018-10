Polizeidirektion Lübeck / HL-St. Lorenz Nord : Betrunkener Mann ...

HL-St. Lorenz Nord : Betrunkener Mann beschädigt elf PKW in Lübeck St. Lorenz

Lübeck - In der Nacht von Donnerstag auf Freitag (19. Oktober 2018) ist in Lübeck St. Lorenz ein stark betrunkener Mann vorläufig festgenommen worden, weil er zuvor mehrere am Straßenrand geparkte PKW mutwillig beschädigt hatte. Es wird wegen des Verdachts der Sachbeschädigung in elf Fällen ermittelt.

Gegen 03.10 Uhr meldeten Zeugen der Polizeileitstelle, dass in der Waisenhofstraße in Lübeck St. Lorenz ein Mann die Außenspiegel der dort geparkten Fahrzeuge beschädige. Die alarmierten Einsatzkräfte des 2. Polizeireviers konnten daraufhin einen 33-jährigen tatverdächtigen Mann antreffen. Er war stark betrunken und verhielt sich den Beamten gegenüber aggressiv. Ein Atemalkoholtest ergab einen vorläufigen Wert von 2,7 Promille. Im Zuge der polizeilichen Maßnahmen leistete der unkooperative Lübecker zudem Widerstand. Dabei wurde ein Polizeibeamter leicht verletzt. Der tatverdächtige Lübecker wurde nach ärztlicher Versorgung in Gewahrsam genommen und verbrachte den Rest der Nacht in der Ausnüchterungszelle.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand beschädigte der 33-jährige Lübecker elf Fahrzeuge, die im Bereich der Waisenhofstraße und der Friedenstraße geparkt waren. Gegen ihn wird jetzt wegen des Verdachts der Sachbeschädigung in elf Fällen und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt.

