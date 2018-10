Polizeidirektion Lübeck / HL-St. Lorenz / Verkehrshinweise zum ...

HL-St. Lorenz / Verkehrshinweise zum DFB-Pokal-Spiel auf der Lübecker Lohmühle

Lübeck - Am Mittwochabend (31.10.18) findet auf der Lübecker Lohmühle das DFB-Pokal-Spiel zwischen dem SV Werder Bremen und SC Weiche Flensburg 08 statt. Anpfiff ist um 18:30 Uhr. Der Veranstalter rechnet mit einem hohen Zuschaueraufkommen, das Stadion ist ausverkauft. Rund um die Lohmühle kann es vor, während und insbesondere nach dem Spiel zu kurzfristigen Verkehrsbehinderungen kommen. Parkplätze am Stadion sind wie gewohnt nur in begrenzter Stückzahl vorhanden. Es wird empfohlen, den ÖPNV zu nutzen. Die Polizeidirektion Lübeck begleitet die Partie und sorgt mit ihren Einsatzkräften für einen sicheren Verlauf der Veranstaltung.

