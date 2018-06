Polizeidirektion Lübeck / HL-St. Lorenz : Versuchter Raub vor ...

HL-St. Lorenz : Versuchter Raub vor Bankfiliale - Polizei sucht Zeugen

Lübeck - Montagvormittag (11. Juni 2018) versuchte ein bisweilen unbekannter Mann in Lübeck St. Lorenz eine Mutter in Begleitung ihres Kindes vor einer Bankfiliale zu berauben. Die Geschädigte konnte ihre mitgeführte Einkaufstasche jedoch festhalten, der Versuch misslang, der Täter flüchtete. Ermittler des Kommissariats 13 der Lübecker Kriminalpolizei suchen nun nach Zeugen, die die Tat beobachtet haben.

Gegen 11.00 Uhr verließ eine 25-jährige Frau eine Bankfiliale am Kreuzweg in direkter Nähe zum Lübecker ZOB. Gerade als die Lübeckerin ihr Kind auf dem Kindersitz ihres Fahrrades angeschnallt hatte und auf ihr Rad steigen wollte, fuhr plötzlich von hinten ein Mann mit einem Fahrrad an sie heran und versuchte ihren im Fahrradkorb liegenden Einkaufsbeutel zu entreißen. Die junge Mutter hielt dagegen, kippte dabei fast vom Fahrrad. Dem Angreifer gelang es nicht, den Einkaufsbeutel samt Geldbörse an sich zu reißen. Er flüchtete kurz darauf ohne Beute auf einem alten Damenrad in Richtung Hauptbahnhof. Anschließend begab sich die Geschädigte zum 2. Polizeirevier und erstattete Anzeige.

Die Ermittler des Kommissariats 13 der Lübecker Kriminalpolizei suchen in diesem Fall Zeugen, die den versuchten Raub vor der Bank beobachtet haben und Angaben zum dem flüchtigen Täter machen können. Laut Beschreibung soll der Flüchtige schlank, zwischen 25 und 30 Jahre alt und circa 180cm groß sein. Er trug schwarze, lockige, längere Haare und hatte dunklere Haut. Zur Tatzeit war der Mann mit einem weißen T-Shirt, einer grünen kurzen Shorts und schwarzen Nike-Turnschuhen bekleidet.

Sachdienliche Hinweise nehmen die Beamten unter der Telefonnummer 0451 - 1310 entgegen.

