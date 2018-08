Polizeidirektion Lübeck / HL_St. Jürgen Abgebrochener Riesenast ...

HL_St. Jürgen Abgebrochener Riesenast beschädigt mehrere Fahrzeuge

Lübeck - Freitagmorgen (17. August 2018) brach in Lübeck St. Jürgen ein riesengroßer Ast einer Trauerbuche ab. Der Ast blieb auf mehreren geparkten PKW liegen. Es entstand erheblicher Sachschaden.

Um 09. 55 Uhr wurden Polizei und Feuer zu einem Einsatz in der Körnerstraße in Lübeck St. Jürgen alarmiert. Dort war ein riesengroßer Ast von einer Trauerbuche abgebrochen und auf mehrere am Fahrbahnrand geparkte PKW gefallen. An den Fahrzeugen, darunter ein Toyota, ein Mercedes und ein VW Tiguan, entstand ein Sachschaden von circa 40.000 Euro. Personen wurden glücklicherweise nicht verletzt. Die Körnerstraße ist weiterhin für den Verkehr gesperrt. Wie lange es dauern wird, bis der Riesenast entfernt und die Straße wieder frei befahrbar ist, steht noch nicht fest.

OTS: Polizeidirektion Lübeck newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/43738 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_43738.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Lübeck Stabsstelle / Öffentlichkeitsarbeit Ulli Fritz Gerlach - Pressesprecher - Telefon: 0451 / 131-2006 Fax: 0451 / 131 - 2019 E-Mail: Pressestelle.luebeck.pd@polizei.landsh.de http://www.schleswig-holstein.de/DE/Landesregierung/POLIZEI/Polizei_n ode.html