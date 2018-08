Polizeidirektion Lübeck / HL_St. Jürgen / Verkehrsunfall mit ...

HL_St. Jürgen / Verkehrsunfall mit zwei Verletzten

Lübeck - Am Dienstagnachmittag (28.08.2018) kam es im Einmündungsbereich Stadtweide / Weidentrift in Lübeck zu einem Zusammenstoß zweier Fahrzeuge. Zwei Personen wurden leicht verletzt.

Der 83-jährige Fahrer eines BMW X1 mit Ratzeburger Kennzeichen befuhr die Straße Weidentrift aus Richtung Bürgerweide kommend und beabsichtigte, nach links in die Straße Stadtweide abzubiegen. Zur gleichen Zeit befuhr eine 21-jährige Frau aus Lübeck in einem Renault Clio die Straße Stadtweide in Richtung Mönkhofer Weg. Beim Abbiegen des BMW in die Stadtweide kam es um 15.30 Uhr zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge.

In beiden Pkw blieben die Fahrzeugführer unverletzt. In dem BMW wurde die 81-jährige Beifahrerin, in dem Renault das hinten rechts sitzende, noch nicht ganz zwei Jahre alte Kind leicht verletzt. Die beiden Verletzten wurden zur Untersuchung in eine nahegelegene Klinik transportiert.

An den Fahrzeugen entstand ein geschätzter Gesamtschaden von zirka 15.000 Euro. Die Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Die Ermittlungen zu diesem Verkehrsunfall werden bei der Polizeistation St. Jürgen geführt.

