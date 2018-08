Polizeidirektion Lübeck / HL_St. Lorenz / Diebstähle von ...

HL_St. Lorenz / Diebstähle von Autokennzeichen - die Polizei sucht Zeugen

Lübeck - Die Polizei in Lübeck verzeichnet im Zeitraum der zurückliegenden Woche eine auffällig hohe Zahl von Kennzeichendiebstählen.

In gleich 19 Fällen wurde auf dem 2. Polizeirevier in der Hansestraße das Entwenden von Kennzeichenschildern angezeigt. In allen Fällen wurde lediglich das hintere Kennzeichen entwendet.

Die 19 Tatorte liegen allesamt zwischen Ziegelstraße, Schönböckener Straße und Fackenburger Allee, also im und im Umfeld des so genannten Musikerviertels.

Die meisten der angezeigten Taten ereigneten sich im Zeitraum vom 26.08. auf den 27.08.2018, Sonntag auf Montag.

Zeugenhinweise werden auf dem 2. Polizeirevier in der Hansestraße unter 0451 - 1310 entgegen genommen.

