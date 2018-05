Polizeidirektion Lübeck / OH-Fehmarn : Zeugen gesucht: ...

OH-Fehmarn : Zeugen gesucht: 13-jähriges Mädchen verletzt sich bei Fahrradunfall auf Fehmarn - Unfallbeteiligter flüchtet

Lübeck - Am Mittwoch (16. Mai 2018) ist bei einem Fahrradunfall auf der Insel Fehmarn ein Mädchen leicht verletzt worden. Kurz davor wurde die 13-Jährige von einem an dem Unfall beteiligten männlichen Radfahrer zunächst beschimpft. Der Mann kümmerte sich nicht um die junge Verletzte und entfernte sich vom Unfallort.

Gegen 15.10 Uhr befuhr eine junge Fehmaranerin mit ihrem Fahrrad die Bahnhofsstraße in Burg auf Fehmarn. Die 13-Jährige nutzte dazu den Radweg auf der falschen, linken Seite in Richtung Landkirchen. Zu diesem Zeitpunkt kam ihr ein männlicher Radfahrer entgegen. Dieser soll das Mädchen lautstark angeschrien, beleidigt und beschimpft haben. Der Mann soll weiter auf die junge Radfahrerin zugefahren sein. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, wich das Mädchen aus, geriet dabei jedoch auf den Kantstein und stürzte. Dabei zog sie sich Verletzungen am Bein zu. Anstatt sich um die 13-Jährige zu kümmern, fuhr der Radfahrer einfach weiter. Das Rad und die Hose der jungen Fehmaranerin wurden beschädigt.

Im Anschluss suchte die Schülerin gemeinsam mit der Mutter die Polizeistation Fehmarn auf und erstattete Anzeige. Die Beamten der Polizeistation Fehmarn ermitteln in dieser Sache jetzt unter anderem wegen des Verdachts der Verkehrsunfallflucht, fahrlässigen Körperverletzung und Nötigung. Es werden Zeugen gesucht, die Angaben zu dem Unfallhergang und insbesondere zu dem flüchtigen Radfahrer machen können. Der Beschreibung nach soll es sich um einen kräftigen Mann im Alter von 30 bis 40 Jahren handeln, der mit einem silberfarbenen Rad unterwegs war. Er trug einen auffällig hellen Bart, der von der Länge bis zur Brust reichte. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Fehmarn unter der Telefonnummer 04371/503080 entgegen.

