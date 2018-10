Polizeidirektion Lübeck / OH-Kasseedorf-Landstraße 57/ Junger ...

OH-Kasseedorf-Landstraße 57/ Junger Fahrer bei Verkehrsunfall tödlich verunglückt

Lübeck - Gemeinsame Medieninformationen der Lübecker Staatsanwaltschaft und der Polizeidirektion Lübeck

Ein Autofahrer befuhr am Dienstagabend (24.10.) mit seinem Pkw die Landstraße 57 von Eutin kommend in Richtung Kasseedorf. Aus unbekannten Gründen geriet das Fahrzeug ins Schleudern, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte seitlich mit einem Baum. Der Fahrer wurde im Fahrzeug eingeklemmt und verstarb an der Unfallstelle.

Ein 18-Jähriger Ostholsteiner fuhr um 22:15 Uhr mit seinem Audi A4 auf der Landesstraße 57. In einer lang gezogenen Linkskurve der Kasseedorfer Tannen verlor der Fahrer offensichtlich die Kontrolle über seinen Wagen, geriet auf die Gegenfahrbahn und rutschte seitlich zum Fahrbahnrand. Hier geriet er auf den Grünstreifen und prallte mit der Fahrerseite gegen einen Baum.

Der Fahrer wurde eingeklemmt. Ersthelfer kümmerten sich um den jungen Mann bis zum Eintreffen der Polizei und des Notarztes. Diese versuchten den Mann zu retten. Der 18-Jährige verstarb jedoch noch am Unfallort.

Die Feuerwehr Schönwalde/Kasseedorf sicherte den Audi per Seil gegen ein Abrutschen und konnte den Leichnam mit technischem Gerät aus dem Fahrzeug bergen. Die Unfallstelle war für die Dauer des Einsatzes bis Mitternacht voll gesperrt.

Der Wagen wurde von einem Eutiner Abschleppunternehmen per Kranwagen geborgen und zum Betriebshof gebracht.

Die Ermittlungen zur Unfallursache laufen.

Nachfragen zu diesem Sachverhalt sind zu richten an die Pressestelle Polizeidirektion Lübeck.

OTS: Polizeidirektion Lübeck newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/43738 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_43738.rss2

Rückfragen bitte an: Kristin Clasen Polizeidirektion Lübeck Polizeidirektion Lübeck Pressestelle Telefon: 0451-131-2015 Fax: 0451-131-2019 E-Mail: pressestelle.luebeck.pd@polizei.landsh.de http://www.schleswig-holstein.de/DE/Landesregierung/POLIZEI/Polizei_n ode.html