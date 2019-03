Polizeidirektion Lübeck / OH-Lensahn-Jahnstraße / Zeugen ...

OH-Lensahn-Jahnstraße / Zeugen gesucht: Motorroller entwendet

Lübeck - Am vergangenen Dienstagabend (19.03.2019) ist es in Lensahn in der Jahnstraße vor der dortigen großen Sporthalle zum Diebstahl eines Motorrollers gekommen, welcher am darauffolgenden Morgen versenkt im Lensahner Mühlenteich aufgefunden wurde.

Gegen 18:50 Uhr stellte ein 17-jähriger aus Damlos seinen roten Peugeot Motorroller vor der Sporthalle in Lensahn ab, um am Training teilzunehmen. Als er nach dem Sport gegen 21:00 Uhr mit diesem nach Hause fahren wollte, musste er feststellen, dass das Fahrzeug gestohlen worden war und meldete dies der Polizei.

Am Mittwochmorgen (20.03.2019) wurde der Motorroller gegen 10:00 Uhr von Passanten im Mühlenteich an der Straße Am Mühlenholz bemerkt, in dem er vollständig versenkt worden war. Die alarmierten Beamten der Polizeistation Lensahn konnten das beschädigte Fahrzeug mit Unterstützung der örtlichen freiwilligen Feuerwehr aus dem Teich bergen.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei ist der Motorroller vor der Sporthalle in der Jahnstraße entwendet und anschließend über den Gosekamp in die Straße Am Mühlenkamp zum Teich gefahren oder geschoben worden. Dort wurde das Fahrzeug in Höhe des Fußgängerverbindungsweges zur Eutiner Straße von einer Betonfläche aus in den Mühlenteich geworfen.

Die Polizeistation Lensahn hat die Ermittlungen in diesem Fall aufgenommen und bittet mögliche Zeugen, Hinweise zum Tathergang oder zu etwaigen Tätern unter der Nummer 04363-91265 mitzuteilen.

Rückfragen bitte an: Markus Bitter Polizeidirektion Lübeck Polizeidirektion Lübeck Pressestelle Telefon: 0451-131-2015 Fax: 0451-131-2019 E-Mail: pressestelle.luebeck.pd@polizei.landsh.de