Polizeidirektion Lübeck / OH-Lensahn Sicherheitsmesse in Lensahn

Lübeck - Am kommenden Sonnabend (28.04.2018) findet die erste Sicherheitsmesse in Lensahn statt. Im Haus der Begegnung informieren die Landespolizei Schleswig-Holstein, die Freiwillige Feuerwehr Lensahn, die Opferschutzorganisation Weißer Ring, das Deutsche Rote Kreuz, Sicherheitsdienste sowie diverse Fachfirmen und Versicherungen rund um das Thema Sicherheit.

Eine große Rolle spielt insbesondere die Thematik Einbruchdiebstahl. Besucher und Interessierte dürfen sich selbst als Einbrecher versuchen und Fenster aufhebeln. Ergänzend dazu werden mehrere Fachvorträge gehalten. Im Außenbereich präsentieren die Veranstalter mehrere Vorführungen.

Die Messe findet am 28.04.2018 in der Zeit von 10.00 Uhr - 16.00 Uhr im Haus der Begegnung, Dr. Julius- Stinde-Straße, in Lensahn statt. Der Eintritt ist frei!

