Polizeidirektion Lübeck / OH Neustadt / Einbruch in einen ...

OH Neustadt / Einbruch in einen Verbrauchermarkt - die Polizei sucht Zeugen

Lübeck - Am frühen Freitagmorgen (15.03.2019) kam es in dem Verbrauchermarkt im Rettiner Weg in Neustadt zu einem Einbruch.

Gegen 03.30 Uhr wurde in dem Supermarkt ein Alarm ausgelöst. Durch die kurze Zeit später am Einsatzort eingetroffene Funkwagenbesatzung des Polizeirevieres Neustadt konnten jedoch keine Täter mehr im Objekt angetroffen werden.

Festgestellt wurde, dass die bisher noch unbekannten Täter in das Innere des Warenhauses gelangt sind und dort Zigaretten und Elektronikartikel entwendet haben.

Gegen 03.45 Uhr wurden der Polizei Personen in einem nahegelegenen Neubaugebiet mitgeteilt, die sich dort in verdächtiger Weise umschauen sollten. Trotz intensiver Bestreifung des Bereiches um den Verbrauchermarkt und das Neubaugebiet konnten die beschriebenen Personen nicht angetroffen werden.

Die Ermittlungen zum beschriebenen Einbruchdiebstahl werden bei der Kriminalpolizeistelle Neustadt geführt. Hinweise von Zeugen zu den verdächtigen Personen oder zum Tatgeschehen werden dort unter 04561 - 6150 entgegen genommen.

OTS: Polizeidirektion Lübeck newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/43738 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_43738.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Lübeck Pressestelle Dierk Dürbrook Telefon: 0451-131 2004 / 2015 E-Mail: pressestelle.luebeck.pd@polizei.landsh.de