Polizeidirektion Lübeck / OH-Oldenburg-Heiligenhafen BAB1 ...

OH-Oldenburg-Heiligenhafen BAB1 Betrunken in Schlangenlinien über die Autobahn 1 - Polizei sucht Zeugen

Lübeck - Am Donnerstag (14. März 2019) ist eine 73-jährige Frau betrunken und in Schlangenlinien über die BAB1 nach Oldenburg/ Holstein gefahren. Dabei gefährdete sie mehrere Verkehrsteilnehmer - die Polizei sucht weitere Zeugen.

Gegen 14.30 Uhr fiel die 73-Jährige zum ersten Mal in Heiligenhafen auf. Dort befuhr sie mit ihrem schwarzen Hyundai i20 die Bergstraße in Richtung Autobahn in auffälligen Schlangenlinien. Teilweise musste der Gegenverkehr auf den Gehweg ausweichen, um einen Zusammenstoß mit der Frau zu verhindern.

Unbeirrt fuhr sie anschließend in Schlangenlinien auf die Autobahn 1 in Richtung Oldenburg/ Holstein. Im Zuge der eingeleiteten Nahbereichsfandung konnte die Frau schließlich am Markt in Oldenburg/ Holstein angetroffen werden. Die Beamten bemerkten während der Kontrolle sofort, dass sie offensichtlich Alkohol getrunken hatte. Ein Alkoholtest erbrachte die Bestätigung: 0,89 Promille zeigte das Testgerät als vorläufigen Wert an. Wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs wurde der Frau im Anschluss eine Blutprobe entnommen, die Weiterfahrt untersagt und der Führerschein sichergestellt.

Die Polizei in Oldenburg sucht in diesem Fall weitere Zeugen und weitere Verkehrsteilnehmer, die durch das Fahrverhalten der Ostholsteinerin am Donnerstagnachmittag gefährdet wurden. Möglicherweise wurde auch ein entgegen kommendes Fahrzeug durch den Außenspiegel des Hyundais beschädigt. Sachdienliche Hinweise nehmen die Beamten unter der Telefonnummer 04361- 10550 entgegen.

