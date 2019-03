Polizeidirektion Lübeck / OH - Scharbeutz OT Schürsdorf / Brand ...

OH - Scharbeutz OT Schürsdorf / Brand einer Wohnung in einem Zweifamilienhaus mit leicht verletzter Person

Lübeck - Am gestrigen Donnerstag (28.02.2019) ereignete sich ein Wohnungsbrand in einem Zweifamilienhaus in Schürsdorf. In der Erdgeschosswohnung brach im Bereich des Kamins ein Feuer aus. Im Zuge der Löscharbeiten verletzte sich ein Feuerwehrmann leicht. Die betroffene Wohnung ist nicht mehr bewohnbar. Nachbarn konnten nach dem Ende der Löscharbeiten in ihre Wohnung zurückkehren. Es entstand leichter Gebäudeschaden.

Gegen 17.00 Uhr bemerkten Nachbarn das Piepen eines Rauchmelders. Da auch das Treppenhaus stark verqualmt war, informierte man sofort den Rettungsdienst und die Polizei.

Nach dem Eintreffen der Feuerwehr und Polizei konnten alle Hausbewohner vor dem Gebäude wohlbehalten angetroffen werden. Der Brand war schnell gelöscht und ein Übergreifen auf andere Gebäudeteile wurde verhindert.

Nach ersten Erkenntnissen brach das Feuer im Wohnzimmer der Erdgeschosswohnung aus.

Ein eingesetzter Feuerwehrmann erlitt eine leichte Rauchvergiftung. Die Wohnung selbst ist durch starke Verrußung nicht mehr bewohnbar. Nachbarn konnten nach Ende der Löscharbeiten in ihre Wohnung zurückkehren. Es entstand ein leichter Gebäudeschaden in Höhe von etwa 15.000 EUR.

Die Kriminalpolizei in Eutin hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

