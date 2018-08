Polizeidirektion Lübeck / OH-Scharbeutz / Vandalismus an ...

OH-Scharbeutz / Vandalismus an mehreren Fahrzeugen - Vermutliche Tatverdächtige auf der Flucht gestellt

Lübeck - In der Nacht von Montag auf Dienstag (20./21. August 2018) wurden in einer Wohnanlage in Scharbeutz mehrere Fahrzeuge mit einem großen Gegenstand mutwillig beschädigt. Zeugen, die die Tatausführung teilweise beobachtet haben riefen den Polizeinotruf. Ein mit tatverdächtigen Personen besetzter PKW war flüchtig.

Am Montag (20.08.2018) gegen 22:50 Uhr wurden durch Zeugen der Polizeieinsatzleitstelle über Notruf fünf Fälle von Vandalismus gemeldet. Nach bisherigen Ermittlungen beschädigten bisweilen unbekannte und mit Sturmhauben maskierte Täter mutwillig mehrere private PKW der Marken Opel, VW, Fiat, Nissan und Alfa Romeo. Am schlimmsten betroffen war ein VW Golf mit zwei platten Reifen, eingeschlagener Windschutzscheibe, diverse Schlagmarken auf dem Dach und am Heck sowie einem beschädigten Außenspiegel. Der Schaden beläuft sich hier auf circa 3.000 Euro. Der Gesamtsachschaden wird auf circa 7.000 Euro geschätzt. Laut Zeugenaussagen sollen sich die männlichen unbekannten Täter unmittelbar nach der Tat mit einem blauen VW Caddy vom Tatort entfernt haben. Im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung konnte durch die Beamten des Polizeireviers Bad Schwartau ein blauer VW Caddy besetzt mit drei männlichen Personen in der Nähe des Tatortes kontrolliert werden. Nach derzeitigem Ermittlungsstand kann ein Tatzusammenhang nicht ausgeschlossen werden. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet und die weiteren Ermittlungen werden durch die Polizeistation Scharbeutz geführt.

Vanessa Gräfin von Hahn

