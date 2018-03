Polizeidirektion Lübeck / OH-Schönwalde am Bungsberg - ...

OH-Schönwalde am Bungsberg - Mönchneversdorf Illegale Müllentsorgung am Mönchneversdorfer See - Polizei sucht Zeugen

Lübeck - In der Nacht von Freitag auf Samstag (03. März 2018) lagerten unbekannte Täter am Mönchneversdorfer See illegal Sperrmüll ab. Die Beamten der Polizeistation Schönwalde am Bungsberg suchen Zeugen, die den Täter oder den Tathergang beobachtet haben.

Gegen 08.30 Uhr meldete ein Zeuge der Polizei eine illegale Sperrmüllablagerung im Bereich Mönchneversdorf. Die Beamten der Polizeistation Schönwalde stellten daraufhin vor einer Sitzgruppe auf einem Parkplatz am Mönchneversdorfer See zwei große Rollen beigefarbener Teppichreste und kleine Laminatabschnitte fest. Die Gegenstände stammen augenscheinlich aus einer erfolgten Hausrenovierung und wurden auf dem Parkplatz illegal entsorgt.

Die Polizei in Schönwalde ermittelt in dieser Sache wegen des Verstoßes gegen das Kreislaufwirtschaftsgesetz. Es werden Zeugen gesucht, die in der Nacht von Freitag auf Samstag (03. März 2018) den Tathergang oder verdächtige Personen auf dem Parkplatz beobachtet haben. Sachdienliche Hinweise nehmen die Beamten unter der Telefonnummer 04528/ 510 entgegen.

