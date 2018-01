Polizeidirektion Lübeck / OH_ Oldenburg / Falsche Enkel, ...

OH_ Oldenburg / Falsche Enkel, Staatsanwälte und Polizisten

Lübeck - Die Kriminalpolizei Oldenburg i.H. bietet in Zusammenarbeit mit dem Sicherheitsberater für Senioren Gernot Schneider (Kriminalhauptkommissar i. R.) am 01. Februar eine Informationsveranstaltung zu den vielfachen Varianten der Betrügereien, bei denen bevorzugt ältere Menschen die Opfer sind.

Ältere Menschen sind seit längerer Zeit immer wieder Opfer von Straftaten geworden. In vielen Fällen wurden die älteren Mitbürger von den Tätern angerufen, welche vorgaben deren Enkel zu sein oder sich am Telefon als Staatsanwalt oder Polizeibeamter ausgaben.

Durch eine geschickte Gesprächsführung gelang es den Tätern immer wieder, die Angerufenen dazu zu bewegen Geld, Schmuck oder sogar Goldbarren an einen Abholer / Mittäter zu übergeben.

Daher wird am 1. Februar 2018, in der Zeit von 15:00 bis 16:00 Uhr, im Veranstaltungsraum des MPO (Medizinischer Pflegedienst Oldenburg) im Innenhof der Seniorenresidenz am Stadtpark,- Adresse: 23758 Oldenburg, Schauenburger Straße 6, eine Veranstaltung durchgeführt, bei der über die Verhaltensweisen der Täter aufgeklärt werden soll. Zugleich werden auch Hinweise gegeben um den Tätern "nicht auf den Leim zu gehen".

Weil die Anzahl der Sitzmöglichkeiten begrenzt ist, jedoch aber aufgrund der Thematik mit einer hohen Teilnehmerzahl gerechnet wird, werden interessierte Mitbürger gebeten sich bis Ende Januar telefonisch unter der Telefonnummer 0151 - 268 91602 direkt bei Herrn Schneider anzumelden.

