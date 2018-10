Polizeidirektion Lübeck / OH_Eutin / Verdacht der sexuellen ...

OH_Eutin / Verdacht der sexuellen Belästigung - Zeugin gesucht

Lübeck - Am Mittwoch, 17.10.2018, kam es im Stadtgebiet Eutin zu verschiedenen polizeilichen Einsätzen im Zusammenhang mit einer mittlerweile ermittelten männlichen Person. Unter anderem ergab die Auswertung einer Videoaufzeichnung den Verdacht einer sexuellen Belästigung einer jungen Frau.

Im öffentlich zugänglichen Bereich eines Geldinstitutes in der Eutiner Straße Am Rosengarten kam es um 19.26 Uhr zu einer Situation, in der die mittlerweile ermittelte Person sich einer Gruppe dreier jüngerer Frauen genähert hat. Im weiteren Verlauf dieser Annäherung kam es der Videoaufzeichnung zufolge zu einer sexuellen Belästigung einer jungen Frau, die einen gelblichen Rucksack auf dem Rücken trug.

Die Ermittler des Polizeireviers in Eutin bitten diese beschriebene junge Frau, sich unter 04521 - 8010 mit der Polizei in Eutin in Verbindung zu setzen.

OTS: Polizeidirektion Lübeck newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/43738 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_43738.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Lübeck Pressestelle Dierk Dürbrook Telefon: 0451-131 2004 / 2015 E-Mail: pressestelle.luebeck.pd@polizei.landsh.de http://www.schleswig-holstein.de/DE/Landesregierung/POLIZEI/Polizei_n ode.html