Polizeidirektion Lübeck / OH_Oldenburg in Holstein..../ Zeugen ...

Lübeck - Bereits am 29.05.2018, gegen 18.30, Uhr wurde ein 13-jähriger Oldenburger von einem Hund gebissen. Der Junge joggte im Rahmen seines Trainings mit seiner Mannschaft im Oldenburger Bruch. Unmittelbar in Höhe der Einmündung Milchdamm/Göhler Straße, am dortigen Kindergarten traf der Junge auf einen Hundehalter mit seinem Hund. Der Hund biss dem Kind in den linken Oberschenkel. Der Hundebesitzer konnte bis heute nicht ermittelt werden. Deshalb bittet die Polizei um Ihre Mithilfe. Hat jemand den Vorfall beobachtet und kann etwas zu der Person sagen? Der Hundebesitzer wird beschrieben als deutschsprachige Person, ca. 190 cm groß, ca. 40-60 Jahre alt. Der Mann soll einen kurzen lockigen Haarkranz tragen und eine schlanke Statur haben. Bekleidet war er mit einem grauen Unterhemd, einer kurzen sandfarbenen Hose und Sandalen. Der Hund hatte schwarzes, langes Fell und war ca. kniehoch. Die Bisswunde des Jungen hat sich mittlerweile entzündet. Aus diesem Grund wäre es wichtig zu erfahren, ob dieser Hund gegen Tollwut geimpft wurde. Bei Hinweisen zu der Person oder dem Hund benachrichtigen Sie bitte die Polizeistation Oldenburg in Holstein: 04361 10550

