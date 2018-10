Polizeidirektion Lübeck / OH_Timmendorfer Strand / Gefesselte ...

OH_Timmendorfer Strand / Gefesselte Person auf dem Friedhof -Polizei sucht Zeugen -Folgemeldung

Lübeck - ++ Gemeinsame Medien-Information der Polizeidirektion Lübeck und der Staatsanwaltschaft Lübeck ++

Am Montagabend, 15.10.2018, wurde gegen 21.10 Uhr auf dem Parkplatz des Waldfriedhofs Timmendorfer Strand ein 38-jähriger Mann aufgefunden, der an Händen und Füßen gefesselt war.

Den Ermittlern des sachbearbeitenden Kommissariats 1 liegen Zeugenhinweise vor, denen zufolge gegen 20.30 Uhr Uhr zwei Personen beobachtet wurden, die auf dem Parkplatz des Waldfriedhofs in einen Pkw gestiegen und anschließend in unbekannte Richtung davongefahren seien. Da es sich bei diesen Personen um wichtige Zeugen handeln kann, werden sie gebeten, mit dem K1 in Lübeck Kontakt aufzunehmen.

Eine der Personen soll zirka 50 Jahre alt gewesen sein und hatte eine Halbglatze mit weißem Haarkranz, die zweite Person wird mit "dunkel bekleidet, groß und schlank" beschrieben.

Auch weitere Zeugen, Besucher und Spaziergänger, die sich in den Abendstunden des 15.10.2018 im Zeitraum von 16.00 bis 21.00 Uhr im Bereich des Waldfriedhofes aufgehalten haben, werden gebeten, sich unter 0451 - 1310 mit dem K1 der BKI Lübeck in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Lübeck Pressestelle Dierk Dürbrook Telefon: 0451-131 2004 / 2015 E-Mail: pressestelle.luebeck.pd@polizei.landsh.de http://www.schleswig-holstein.de/DE/Landesregierung/POLIZEI/Polizei_n ode.html