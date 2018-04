Polizeidirektion Lübeck / OH_Timmendorfer Strand / Illegaler ...

OH_Timmendorfer Strand / Illegaler Müllentsorger zeigt sich komplett uneinsichtig

Lübeck - Ein 82-jähriger Mann aus Ostholstein entsorgte am Sonntag (29.04.2018) um 11.40 Uhr in Niendorf/Ostsee Altpapier, Altglas und ein leeres Bierfass. Allerdings hatte der Rentner sich für seine Aktion mit der Hermann-Kröger-Straße einen Wertstoffbehälter-Standort ausgesucht, wo lediglich Altglas und Altkleider abgegeben werden können.

Ein Nachbar hatte die Müllentsorgung beobachtet. Der 37-jährige ging zu dem 82-jährigen und forderte ihn auf, seinen Abfall wieder mitzunehmen. Ohne sich darum zu kümmern, setzte dieser sich jedoch in sein Auto und fuhr los. Dabei fuhr er mit der Stoßstange seines Pkw Skoda gegen den vor seinem Fahrzeug stehenden 37-jährigen und verletzte diesen am Schienbein und am Oberschenkel. Auch als der 37-jährige an die Scheibe der Fahrertür des Skoda klopfte, um den Senior auf sein Fehlverhalten anzusprechen, fuhr dieser unbeirrt weiter. Daraufhin öffnete der 37-jährige die Fahrertür und forderte den älteren Herrn auf, stehen zu bleiben. Doch dieser beschleunigte seinen Pkw jetzt trotz der geöffneten Fahrertür, so dass er mit der Tür gegen zwei weitere, dort zum Parken abgestellte Pkw stieß und diese beschädigte. Ohne sich um die Schäden zu kümmern, fuhr der 82-jährige in Richtung Bundesstraße davon.

Der ältere Herr wurde später von einer Funkwagenbesatzung an seiner Wohnanschrift aufgesucht. Die Beamten beschlagnahmten seinen Führerschein und leiteten ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, Unerlaubten Entfernens vom Unfallort, Gefährlicher Körperverletzung und Nötigung ein. Wegen der unerlaubten Müllentsorgung wird ein weiteres Ermittlungsverfahren eingeleitet.

