Polizeidirektion Lübeck / OH_Wangels / Wilde Müllhalde - die ...

OH_Wangels / Wilde Müllhalde - die Polizei sucht Zeugen

Lübeck - Am Donnerstag, 21.03.2019, wurde der Polizei in Oldenburg eine illegale Abfallentsorgung in einem Waldstück bei Weißenhaus mitgeteilt.

Der Fundort des Abfalls befand sich unweit der Ortschaft Weißenhaus an einem Feldweg, der von der Gemeindestraße in Richtung Wasbuck nach links abgeht, kurz hinter einer Schranke.

Bisher unbekannte Täter haben dort, vermutlich schon einige Wochen vor der Mitteilung bei der Polizei, unter anderem Farbeimer, Leuchtstoffröhren und Lampen, Teppichreste, Holzpaneele und Kleinmöbel, eine Kaffeemaschine und weitere Kleinteile illegal entsorgt.

Die Ermittlungen zu dieser Umweltstraftat werden bei der Polizeistation Oldenburg geführt. Zeugen, die Hinweise auf den oder die Verursacher geben können oder denen im zurückliegenden Zeitraum an der beschriebenen Stelle ein verdächtiges Fahrzeug aufgefallen ist, werden gebeten, sich unter 04361 - 10550 zu melden.

