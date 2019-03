Polizeidirektion Lübeck / Polizeidirektion Lübeck / Gemeinsame ...

Polizeidirektion Lübeck / Gemeinsame Kontrolle von Polizei und Zoll

Lübeck - Am Mittwoch, 20.03.2019, führten sechs Beamte des 4. Polizeirevieres Lübeck und acht Kollegen des Sachgebietes C vom Hauptzollamt Kiel in der Zeit von 16:00 Uhr bis 23:30 Uhr eine gemeinsame Kontrolle durch. Ziel war, die anfallenden rechtlichen Überschneidungen bei Fahrzeugkontrollen je nach Zuständigkeit gezielt und schnell abzuarbeiten.

Zunächst wurden zwei Standkontrollen im Stadtteil Moisling (Andersenring und Niendorfer Straße) und anschließend in den Stadtteilen Moisling, Genin und St.Jürgen durchgeführt. Dabei konnten sich die Einsatzkräfte bei Verdachtsfällen ständig gegenseitig unterstützen.

So konnte ein Fahrzeugführer, welcher sich der Kontrolle zunächst durch Missachtung der Anhaltesignale entziehen wollte, kurz darauf gestellt und kontrolliert werden. Dabei wurden gut versteckt geringe Mengen von Betäubungsmitteln aufgefunden. Beim Fahrer bestand der Verdacht des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und der Beifahrer wurde per Haftbefehl gesucht.

Bei zwei Fahrzeugführern musste wegen des Verdachts des Führens unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln (Btm) Blutproben entnommen und Ermittlungsverfahren eingeleitet werden. Weiterhin wurden drei Anzeigen wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz, zwei Anzeigen wegen des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis, eine Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Arzneimittelgesetzt und vier Anzeigen wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz gefertigt. Es wurden mehrere Hiebwaffen und geringe Mengen Btm aufgefunden und ein Fahrzeug beschlagnahmt. Zudem wurde noch eine Person festgenommen, die per Haftbefehl gesucht worden war.

Darüber hinaus erstellten die Beamten im Rahmen der Kontrolle insgesamt dreizehn Kontrollberichte. In diesen Fällen bekommen die betroffenen Fahrzeugführer innerhalb eines bestimmten Zeitraums Gelegenheit, die bei der Kontrolle beanstandeten Mängel zu beheben und das Fahrzeug anschließend bei der Polizei vorzuführen.

