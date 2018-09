Polizeidirektion Lübeck / Polizeidirektion Lübeck-HL / ...

Polizeidirektion Lübeck-HL / Gemeinsame Sitzung der Präsidien des Deutschen Bundestages und der Assemblée nationale der französischen Republik in der Hansestadt Lübeck

Lübeck - Am heutigen Donnerstag (20.09.) fand in der Zeit von 08.30 Uhr bis 22.00 Uhr in Lübeck das alle zwei Jahre stattfindende Präsidiumstreffen statt.

Die Lotsungen der beiden Kolonnen wurden von Beamten des Verkehrs-überwachungsdienstes Neumünster übernommen. Sprengstoffsuchhunde aus dem gesamten Land Schleswig-Holstein wurden zu diesem Einsatz herangezogen und eingesetzt. Ebenso waren der Kampfmittelräumdienst aus Groß Nordsee und Beamte des Technischen Einsatzzuges aus Eutin im Einsatz, um die Museen, das Rathaus sowie das Restaurant in der Beckergrube abzusuchen und zu sichern. Weitere Polizistinnen und Polizisten aus der Polizeidirektion Lübeck waren an dem Einsatz beteiligt.

Gegen 18.50 Uhr kam es zu einem Zwischenfall in der Mengstraße, als zu diesem Zeitpunkt Teile der Delegationen zu Fuß zur Beckergrube gingen. Ein 40-jähriger Lübecker wollte mit seinem Fahrrad die Straße queren. Zivilbeamte gaben sich zu erkennen und baten den Mann, dass er kurz warten möge. Dieser polizeilichen Weisung kam er nicht nach und es kam zu einem kurzen Handgemenge. Der Lübecker musste zu Boden gebracht werden. In der weiteren Folge stellten hinzugezogene Beamte seine Personalien fest. Abschließend wurde ein Platzverweis erteilt und ein Ermittlungsverfahren hinsichtlich der Widerstandshandlung eingeleitet.

Zu weiteren relevanten Vorkommnissen kam es nicht.

OTS: Polizeidirektion Lübeck newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/43738 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_43738.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Lübeck Pressestelle Stefan Muhtz Telefon: 0451-131-2015 Fax: 0451-131-2019 E-Mail: pressestelle.luebeck.pd@polizei.landsh.de http://www.schleswig-holstein.de/DE/Landesregierung/POLIZEI/Polizei_n ode.html