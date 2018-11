Polizeidirektion Lübeck / Polizeidirektion Lübeck / Sexueller ...

Polizeidirektion Lübeck / Sexueller Übergriff in Lübeck-Moisling - Tätersuche mit Phantombild

Lübeck - ++ Gemeinsame Medieninformation der Staatsanwaltschaft Lübeck und der Polizeidirektion Lübeck ++

Am 28. August 2018 gegen 17:00 Uhr kam es zu einem sexuellen Übergriff in dem Park nahe der Niendorfer Straße in Moisling. Eine 32-jährige Frau ist von einem unbekannten Mann angesprochen worden. Im Laufe des Gesprächs ist der Mann aggressiv geworden und es kam zu einem schweren sexuellen Übergriff auf die Frau.

Trotz der umfangreichen Ermittlungen der Lübecker Kriminalpolizei konnte der Täter bisher nicht ermittelt werden.

Der Beschreibung nach soll der Mann circa 50 Jahre alt und circa 180 Zentimeter groß sein. Auffällig sollen die verwahrlosten Erscheinung des Mannes, ein Nasenring sowie ein Anker-Tattoo auf dem Handrücken sein. Zur Tatzeit soll der Mann einen dunkelblauen Pullover, eine dunkle Regenjacke und eine verdreckte hellblaue Jeans getragen haben.

Mit Hilfe eines Phantombildes bittet das Kommissariat 11 der Kriminalpolizei in Lübeck unter 0451 - 1310 um Hinweise. Wer hat am 28.08.2018 in dem Bereich des Parks an der Niendorfer Straße verdächtige Beobachtungen im Zusammenhang mit der Tat gemacht? Wer kann Hinweise zur Identität des Gesuchten geben?

OTS: Polizeidirektion Lübeck newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/43738 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_43738.rss2

Rückfragen bitte an:

Pressestelle der Staatsanwaltschaft Lübeck Frau Oberstaatsanwältin Dr. Hingst 0451 371 1103

- Querverweis: Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/blaulicht/bilder -