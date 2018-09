Polizeidirektion Mayen / 18-jähriger stirbt bei Motorradunfall ...

18-jähriger stirbt bei Motorradunfall in Cochem

Cochem - Zu einem tödlichen Verkehrsunfall kam es am Sonntagnachmittag auf der B 259 bei Cochem. Zwei Motorradfahrer befuhren die Strecke von Cochem in Richtung Faid/Ulmen. In einer langgezogenen Rechtskurve geriet der hintere Fahrer auf die Gegenfahrbahn und kam weiter nach links von der Straße in die Böschung ab. Hier überschlug sich das Krad mehrfach. Der 18-jährige Fahrer aus dem Raum Bonn zog sich dabei schwere Verletzungen zu und verstarb noch an der Unfallstelle. Nach den ersten Feststellungen der Polizei dürfte überhöhte Geschwindigkeit als Ursache in Betracht kommen. Die Bundesstraße war aufgrund der Unfallaufnahme- und Bergungsarbeiten für zwei Stunden voll gesperrt. Im Einsatz waren der Rettungsdienst des DRK, ein Rettungshubschrauber, die Straßenmeisterei Cochem sowie die Polizei Cochem.

