Polizeidirektion Mayen / 9-jähriges Mädchen bei Verkehrsunfall ...

9-jähriges Mädchen bei Verkehrsunfall verletzt

Grafschaft-Lantershofen - Gegen 07.50 Uhr ereignete sich in Lantershofen ein Verkehrsunfall, bei dem ein 9-jähriges Mädchen angefahren und verletzt wurde. Eine 42-jährige Pkw-Fahrerin befuhr die Winzerstraße aus Richtung Ortsmitte kommend. Das Mädchen überquerte die Winzerstraße, um zum Schulbus zu gelangen. Hierbei wurde es von der Pkw- Fahrerin erfasst und zu Boden geschleudert. Nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst, wurde das Kind zu weiteren Untersuchungen in das Krankenhaus Bad Neuenahr verbracht. Am unfallbeteiligten Pkw entstand leichter Schaden.

