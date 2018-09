Polizeidirektion Mayen / Ahrweiler -Einsatzlage Winzerfest

Ahrweiler -Einsatzlage Winzerfest-

Bad Neuenahr-Ahrweiler - In der Nacht zum 2.9.2018 kam es im Rahmen der Veranstaltung zu mehreren Vorfällen:

Um 21:40 Uhr gerieten in der Niederhutstraße zwei 47jährige Taxifahrer in Streit, in dessen Verlauf einer der Männer seine Aggressionen auslebte und seinem Kontrahenten mit der Faust ins Gesicht schlug. Das Opfer erlitt eine Platzwunde am Kopf und musste mittels Rettungswagen in das hiesige Krankenhaus verbracht werden.

22:55 Uhr: Bei einer Bestreifung des Festplatzes wurde ein 57jähriger angetroffen, der stark alkoholisiert auf dem Boden lag und wild um sich strampelte. Er war zunächst der Überzeugung, dass die zur Hilfe geeilten Mitarbeiter der Security auf ihn einwirken wollten. Der Mann musste kurzzeitig fixiert werden und beruhigte sich zusehends, als er bemerkte, dass die Polizei vor Ort war. Er verließ anschließend die Örtlichkeit , ohne weiter auffällig zu werden.

01:10 Uhr Ein Paar geriet auf dem Heimweg von der Veranstaltung auf der Otlerstraße in Streit. Dabei schlug der 30jährige Mann seiner 23jährigen Partnerin ins Gesicht. Die Frau musste mittels Rettungswagen in das Krankenhaus Bad Neuenahr verbracht werden. Beide Beteiligte standen erheblich unter Alkoholeinwirkung. Der Beschuldigte wurde nach Personalienfeststellung entlassen.

01:37 Uhr Eine Anwohnerin der Adenbachhutstraße stellte fest, dass die Eingangstür ihres Hauses durch unbekannte Täter beschädigt wurde. Strafanzeige wurde aufgenommen. Die Täter konnten unerkannt entkommen.

01:48 Uhr Mitarbeiter der Security meldeten Schlägerei mit mehreren Personen auf dem Marktplatz. Vor Ort trafen die Einsatzkräfte eine unübersichtliche Situation an. Offenbar war es zwischen vier 20 bis 23jährigen Männern und einer Frau zu einer körperlichen Auseinandersetzung mich wechselseitigen Aktivitäten gekommen. Während der Sachverhaltsaufnahme erschien ein 20jähriger Mann an der Örtlichkeit, der offenbar mit einem der Beteiligten verwandt war. Er störte die Einsatzkräfte permanent bei der Arbeit, sodass ein Platzverweis erteilt werden musste. Nachdem er den Aufforderungen der Beamten nicht nachkam, wurde er in Gewahrsam genommen.

