Polizeidirektion Mayen / -Ahrweiler- Kellerbrand

-Ahrweiler- Kellerbrand

Bad Neuenahr-Ahrweiler - Am späten Abend des 10.11.2018 bemerkte eine Anwohnerin einen Brand im Keller eines Anwesens im Ortskern von Ahrweiler. Die umgehend alarmierte Feuerwehr betrat das Gebäude in der Altstadt unter Atemschutz und konnte das Feuer löschen, bevor andere Gebäude in Gefahr gerieten. Die Hausbewohner hatten sich vorher selbstständig in Sicherheit gebracht. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern noch an. Vermutlicher Auslöser war eine brennende Kerze in einer Martinslaterne. Der Schaden beläuft sich auf ca. 20000 Euro. Die Feuerwehr war mit 20 Kameraden und drei Fahrzeugen im Einsatz.

OTS: Polizeidirektion Mayen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/117711 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_117711.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bad Neuenahr-Ahrweiler

Telefon: 02641-9740 www.polizei.rlp.de/pd.mayen

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der Quelle zur Veröffentlichung frei.