Polizeidirektion Mayen / Altenahr- Widerstand gegen ...

Altenahr- Widerstand gegen Polizeibeamte, Beleidigung

Altenahr - Im Rahmen des dortigen Weinfest hielten sich am Abend des 6.10.2018 zwei Beamter der hiesigen Dienststelle auf der Altenburger Straße auf, als sie von einem 60jährigen Gast angesprochen wurden. Die stark alkoholisierte Person näherte zu sehr an die Beamten an, sodass er aufgefordert werden musste, die Distanz zu wahren. Nachdem es zu verbalen Nötigungen seinerseits kam, wurde er aufgefordert, sich auszuweisen. Der Aufforderung kam er nicht nach. Er versuchte vielmehr, sich von der Örtlichkeit zu entfernen. Dabei beleidigte er die Kollegen, sodass er am Arm ergriffen und zurückgezogen wurde. Nachdem er nun um sich schlug, wurde er zu Boden gebracht, um weitere Aktivitäten zu unterbinden. Nachdem der Mann sich beruhigt hatte, wurde ein Platzverseis erteilt, dem er Folge leistete.

