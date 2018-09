Polizeidirektion Mayen / Auffinden eines vermutlich ...

Auffinden eines vermutlich gestohlenen Fahrrads

Hönningen, Kreis Ahrweiler - Am Sonntagmorgen wurde in der Ortslage von Hönningen in der Einfahrt zu einem Einfamilienhaus ein blaues Damenrad aufgefunden. Die Ermittlungen ergaben, dass dieses in den frühen Morgenstunden von einem jungen Mann dort abgestellt wurde. Der Mann aus Nordrhein-Westfalen sorgte im Verlauf des Wochenendes für mehrere polizeiliche Einsätze, als er in den Ortschaften Liers, Dümpelfeld, Insul und Hönningen unter anderen dabei auffiel, wie er fremde Grundstücke betrat. Die Ermittlungen hierzu dauern noch an. Das Fahrrad konnte bislang keinem Eigentümer zugeordnet werden. Dieser soll sich bitte mit der Polizeiinspektion Adenau unter Telefon 02691-9250 in Verbindung setzen.

