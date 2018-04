Polizeidirektion Mayen / Bad Neuenahr-Ahrweiler: Fahrten unter ...

Bad Neuenahr-Ahrweiler: Fahrten unter Einfluss von Betäubungsmitteln

Bad Neuenahr-Ahrweiler - An diesem Wochenende wurden im Dienstgebiet der PI Bad Neuenahr-Ahrweiler drei 19-41jährige Fahrzeugführer festgestellt, die vor Fahrtantritt Betäubungsmittel konsumiert hatten. Nachdem sie bei den Kontrollen jeweils drogentypische Ausfallerscheinungen zeigten, wurden ihnen Blutproben entnommen und die entsprechenden Strafverfahren eingeleitet. Bei dem 19 jährigen Beschuldigten, der in der Nacht zum Samstag auf der Heerstraße kontrolliert wurde, fanden die Beamten zusätzlich noch eine kleinere Menge Cannabis. In allen Fällen wurde die Weiterfahrt bis zum Abbau der festgestellten Substanzen unterbunden.

OTS: Polizeidirektion Mayen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/117711 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_117711.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Mayen

Telefon: 02651-801-0 www.polizei.rlp.de/pd.mayen

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der Quelle zur Veröffentlichung frei.