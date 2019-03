Polizeidirektion Mayen / Bad Neuenahr-Ahrweiler Verkehrsunfall ...

Bad Neuenahr-Ahrweiler Verkehrsunfall unter Alkoholeinwirkung

Bad Neuenahr - Am 20.3.2019, 16:00 Uhr befuhr eine 51jährige die Rathausstraße in Richtung Ahrweiler. An der Kreuzung Bergstraße stand ein Rechtsabbieger, der den Abbiegevorgang wegen der baulichen Gegebenheiten nicht durchführen konnte. Die 51jährige überholte den stehenden Wagen und kollidierte dann im Kreuzungsbereich mit dem PKW einer 52jährigen, die von der Bergstraße auf die Rathausstraße aufgefahren war. Durch den Zusammenprall wurden die PKW stark beschädigt. Bei der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass die 51jährige unter Alkoholeinwirkung stand, eine durchgeführter Atemalkoholvortest verlief positiv. Der Führerschein der Dame wurde sichergestellt, nachdem eine Blutentnahme durchgeführte wurde. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 20000 Euro

