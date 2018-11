Polizeidirektion Mayen / Bad Neuenahr- Brand in Mehrfamilienhaus

Bad Neuenahr- Brand in Mehrfamilienhaus-

Bad Neuenahr - Am Abend des 27.11.2018 meldeten Zeugen Rauchentwicklung in einem Mehrfamilienhaus im Ortsteil Bad Neuenahr. Im Gebäude sind neun Personen wohnhaft, bei Eintreffen hatten sich alle selbstständig ins Freie begeben. Durch die Feuerwehr konnte der Brand unter Kontrolle gebracht werden, ohne das wesentliche Gebäudeteile in Mitleidenschaft gezogen wurden. Der Schaden beläuft sich auf ca. 80000 Euro. Der Brandherd dürfte in der Küche der mittleren Wohnung liegen. Die Bewohnerin bemerkte dort den Beginn der Rauchentwicklung und lief ins Freie. Weitere Ermittlungen erfolgen morgen durch die KI Mayen.

